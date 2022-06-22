大陸滬指22日開盤報3,309.12點，漲0.07％。深成指開盤報12,437.69點，漲0.11％。創業板指開盤報2,701.63點，漲0.32％。科創50指數開盤報1,084.71點，漲0.16％。

A股港口航運股異動拉升，中遠海能飆漲超9％，招商輪船、中遠海特、盛航股份、寧波海運等跟漲。另外，大陸廣電總局發布「進一步加快推進高清超高清電視發展的意見」，A股超高清影像概念股開盤走強，數碼視訊漲超10％，當虹科技、高斯貝爾、九聯科技、佳創視訊等跟漲。

中證轉債指數開盤漲0.1％，中大轉債漲10％，九典轉債漲7％，廣電轉債漲近7％；溢利轉債跌2％，貴輪轉債跌超1％。

另一方面，香港恒指22日開低0.42％，報21,469.74點；恒生科技指數跌0.48％。新能源汽車股上漲，理想汽車漲超4％，蔚來漲3.6％，小鵬汽車漲近3％。京東健康跌超4％，阿里健康跌近3％。但歌爾股份盤中閃崩，逼近跌停，目前跌超8％。