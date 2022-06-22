「市長您也痛失過愛子」 恩恩爸再列3瑕疵求公開真相 侯友宜回應了｜中時新聞網

新北中和2歲男童恩恩案錄音檔流出，成為社會焦點，新北市長侯友宜今（22）日表示會檢討並負起責任，恩恩爸稍早透過視訊針對此事回應，並點名新北消防局、衛生局長下台。

侯友宜今天在市政會議上表示，大家用盡一切努力想將孩子救回，但受限法令規定，一直希望避免第一線同仁受到困擾，對於錄音檔被公布他很遺憾，也讓家屬與同仁困擾與傷害，他會不斷檢討，並負起全部責任。

恩恩爸被問到，是否希望侯友宜下台負責，他說，侯友宜是民選而來，無法指名下台，現在只希望侯友宜儘快完成調查，公開檢討報告，讓大眾了解狀況。

不過恩恩爸馬上點名衛生局長陳潤秋以及消防局長黃德清，他說，這2人是政務官，當然應該下台負責。

恩恩爸認為，衛生局長訂下SOP，底下人員卻沒有24小時值班，而消防局長更多次侮蔑基層弟兄的努力，踩踏弟兄尊嚴，不僅未保障同仁安全，還配合演戲、多方阻撓。列出種種原因，他憤怒直言：「難道不需要下台負責嗎？」