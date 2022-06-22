因應入境檢疫3＋4新制，交通部訂每周入境人數上限2.5萬人，卻因機位供不應求，導致旅行業反而難配合政策，返國機位價格飛漲等爭議。國民黨與旅行業者今呼籲，民進黨政府應再放寬限額，並將本國人民排除限額外，保障國人返鄉權益。

台灣旅行業協會理事長黃文卿表示，現在很多國外國人要回來訂機票，業者每天加班掛線搶機位；建議應把國人、國際旅客與國際商務客區別，這樣不會因為2.5萬人受限，又可以達到防疫效果。

黃文卿說，旅行業從2年前3月19日政府頒布限團令，不能組團到國外，今年4月又有3劑令打亂市場，這幾天才又放寬未打滿三劑但快篩陰性可參團，連同這次每周入境限2.5萬人政策，政府頒布的政策常未經溝通，讓業者覺得倉促。

台北旅行業同業公會常務理事藍一晴指出，當前每周入境2.5萬人限額，讓出國比較長期的民眾，回程時間就沒辦法確定，可能因當周入境已超過2.5萬人被拉掉；現在團體只能上架、報名，但不能簽合約。

藍一晴說，兩年前3月19日禁團令未解，團根本出不去，等未來開放旅行團出去，2.5萬人更不夠用。

台北旅行業同業公會常務理事翁鴻仁直言，飛台灣航空公司這麼多，一周2.5萬人入境限制，本國籍兩家主要航空就占2萬個配額，排擠外籍航空，以紐澳每班機位近300人，但一周大約只允許50幾人入境，只能搶配額，票價跟著高漲。

翁鴻仁說，50人團旅行社根本不知如何包裝，機票能否取得？票價多少？酒店如何下訂？也都是問題，更別提之後還有留學生或有些出境很久已被除籍國人要返台，名額怎麼搶？要讓旅行社做團怎麼做？外籍航空不惜停飛。

台灣旅遊發展促進協會理事長張桂銓表示，政府定政策時應找業者與部會協調，而非由中央流行疫情指揮中心一刀砍，完全沒考慮業者生計，也衍生亂像，像之前防疫保險之亂，現在保險公司不太願意做國外團的團保，只剩一家願承保。

張桂銓說，現在每周入境僅限額2.5萬人，但上周起已有很多留學生要返國，而目前在台就讀的外籍生最近返國後，8、9月也要回來台灣，限額勢必不夠用。