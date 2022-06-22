大台北地區新冠肺炎疫情漸趨緩，飲酒聚餐也開始變多；新北市道安會報執法小組統計今年截至本（6）月20日止，酒駕違規取締件數有2146件，比去年同期增加了102件，其中酒駕造成死亡5人、受傷156人，警察局已將取締酒駕列為重點勤務，並溯源飲酒場所，以遏止憾事發生。

新北市交通局表示，日前淡水民權路發生一起林姓女子酒後駕車，當場撞上正在鋪路施工的方姓工人，方姓工人傷重送醫不治；交通局長鍾鳴時指出，經警方調查這已經是林姓女子第三次酒駕，且無照駕駛，因酒後駕車奪走無辜民眾性命，因此指示裁決處接獲通報盡速處理本案，予以嚴懲。

警察局統計，今年起至6月20日止，酒駕違規取締件數共計2146件，其中酒駕造成5人死亡，較去年同期增加3人、受傷人數較去年同期增加31人。

鍾鳴時指出，酒駕事故數均較往年增加，顯示民眾對酒駕違規掉以輕心，尤其近期大台北地區疫情漸趨緩，民眾防疫警覺也似乎跟著鬆懈，為嚇阻酒駕事件發生，警察局已將取締酒駕列為重點勤務，除每月滾動式分析各警分局酒駕易肇事熱點路（時）段，提供各警分局規劃勤務執法取締，更溯源飲酒場所，以遏止憾事發生。

交通局再次提醒民眾，酒後駕駛行為除對他人生命、身體造成重大威脅外，亦將負擔重大刑責，呼籲民眾不要心存僥倖，以身試法，喝酒不開車、酒後不上道。