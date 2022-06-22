窗戶的設置對居家風水的影響很大，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，窗戶設置時要注意以下6個要點，分別是3個適宜的做法和3個禁忌，在裝潢時一定要特別注意。
▍窗戶三宜
1. 宜窗前通暢
窗戶是家中的重要通風口，如果在此處堆放太多雜物，就會阻擋氣流進出，導致室外吉祥清新的氣流難以進入，室內那些渾濁的氣流也無法流出。所以要保持窗前通暢，如此才能讓財氣注入住宅。
2.宜窗戶外開
在裝潢時，最好選擇向外開的窗戶，不但可以給室內留更多空間，家裡顯得更加寬敞，也不會妨礙人活動，納氣能力也比較強。
3.宜高過身高
窗戶是住宅的眼睛，因此窗戶頂端一定要高於居住者的身高，這樣更方便人眺望遠方的風景，也可以增加居住者的氣度與自信。如果窗戶太低，往外看時就需要彎腰駝背，長久下來，勢必會讓人習慣低頭哈腰，對人的心理也帶來一定影響，讓人沒有上進心，不利於事業運。
▍窗戶三忌
1.忌窗多、窗大
大多數人都認為，家裡光線越亮就越好，所以才導致現在落地窗式住宅這麼流行。其實，窗戶並非是越大越多就越好，家宅窗戶應以滿足室內通風和採光為原則。如果窗戶過多、過大，就會產生很強的氣流，也會讓室內陽氣過重，有損家中氣場，使家庭內部問題層出不窮。
2.忌窗對不吉
站在窗前向外看，看到的是令人心情愉悅的景觀能帶來好兆頭。若看到直直的道路、大樹、電線桿、水塔、醫院、垃圾場、臭水溝等，則是不太好的。一方面，這容易影響人的心情，讓人產生煩躁、壓抑的情緒，導致生活不順；另一方面，它們還會阻礙吉氣入戶。
3.忌窗戶破損
如果家裡的窗戶出現破損，一定要即時更換，因為玻璃破損後會影響隔音，戶外的嘈雜聲就會聽得一清二楚，使人心神不寧，運勢也會因此受影響。
【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】
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