在全球通膨壓力、加速升息等壓力下，台股近期加速修正。美股四大指數今早收盤漲逾2個百分點，但台股加權指數則是盤中再跌逾200點。瀚亞投資表示，美國縮表及連續升息回收資金，確實對全球股市、台股產生短期衝擊，在通膨未見頂回落前，投資信心較脆弱，第三季中性謹慎看待，台股指數落底時間點可能落在3Q，大盤打第二隻腳機率高。對於長線趨勢明確、疫後復甦等產業，待股價修正、籌碼沉澱後買點陸續出現，可望迎接下半年旺季行情。

瀚亞投資台股投資總監劉博玄表示，美國S&P 500指數今年以來跌幅超過三成，主要來自於市場對升息與景氣衰退的恐懼，但尚未反映企業展望及獲利下修等因素，台股短期盤勢難有反彈或較大行情出現。

劉博玄分析，景氣對策信號與台股轉折點亦步亦趨，近期燈號轉為綠燈，顯示整體擴張力道趨緩，而俄烏戰爭進入延長賽影響，全球經貿成長步調放緩，影響股市及企業信心，加上部份廠商進行庫存調整、歲修等因素，景氣燈號將持續放緩。預料要等通膨及油價明顯下滑，市場情緒才能止穩，指數落底時間點可能在第三季中後期，大盤打第二隻腳機率高，建議耐心分批布局。

至於未來盤面上有機會率先反彈的族群，看好長線主流產業，科技股點名包括EV電動車相關產業、資料中心／高速運算／伺服器族群，及高階半導體如晶圓代工及ABF載板等，產業發展無虞，但股價已在長線買入位置，等待籌碼沉澱，投資人宜拉長時間分批布局，以時間換取空間，第三季中後有望迎來旺季行情。

整體來看，科技類股長線向上趨勢不變，必須待市場震盪止穩及投資信心恢復後，方能回到產業及個股的基本面及合理的評價面；惟建議避開消費性電子相關族群，以免受到景氣循環影響股價劇烈波動。

傳產股較看好汽車零組件、航空股。特別是外銷為主的汽車零組件，並同時受惠於美國AM（售後維修）及大陸OE（原廠裝備）需求，前者受到美國二手車市帶動，後者有中國推出汽車下鄉政策，階段性減徵部分乘用車購置稅，帶動下半年營運成長動能；此外，新台幣走貶趨勢有利於匯兌收益，均有利該族群股價。航空類股將受惠未來開放國境效應，報復性出國旅遊潮將推升客運需求，亦有利股價動能，值得留意。

整體來看，台股第三季大盤走勢可能相對保守，但有望逐步築底，目前籌碼相對混亂，瀚亞投資建議投資人可轉進台股平衡型介入，或長線分批布局台股基金，若無更大利空出現，台股可望跟隨美股止跌反彈，再迎接產業旺季。