中租-KY(5871)股東常會通過配息6元、配股0.5元，合計派利6.5元，今（22）日以208元參考價除息交易，股價開高後震盪走揚1.2％至210.5元，填權息率約15.15％，惟隨後受賣壓出籠拖累翻黑下跌2.88％，填權息步伐邁不開。

中租-KY 2022年5月自結合併營收71.33億元，月增3.5％、年增20.34％，改寫歷史次高，累計前5月合併營收339.5億元、年增19.25％，續創同期新高。前4月歸屬母公司稅後淨利94.15億元、年增達39.37％，每股盈餘（EPS）6.49元，續創同期新高。

中租-KY先前法說時表示，雖然中國大陸業務受封控防疫影響，但目前狀況維持穩定，4月新增延滯金額亦與3月相當，全年放款成長15％目標暫未調整。台灣及東協放款亦分別維持成長15％、15～20％目標不變。

至於升息環境對中租利差影響，中租-KY表示，承作案件向客戶收取租金大部分為固定，營運資金則大多來自銀行聯貸等短期借款，會反映利率敏感性。內部預估，央行利率每升息1碼，對整體獲利影響為1年約2億元，仍在可容許範圍內。

展望2022年，面對經濟成長放緩，中租-KY將採取產品差異化、在地化2項既定經營策略，深耕跨國市場，預計在中國大陸武漢、無錫、福州、青島等4處增加服務網點，東協則評估在泰國、越南、馬來西亞等地增設多個辦事處。

產品在地化方面，中租-KY將從點、線、面，快速服務客戶，並串聯上下游產業鏈，帶動企業成長動能。產品差異化方面，則將透過差異化發掘利基市場，並專注經營、做到最大，再集結各利基市場創造出經濟效益。