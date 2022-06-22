國際股市震盪劇烈，中小型股當沖比例也增加，根據櫃檯買賣中心統計，截至6月21日止，當沖成交金額占市場比重為47.72%。

俄烏戰爭及通膨升息等因素造成國際股市波動劇烈，台股投資人操作也趨於短線，根據櫃買中心統計，截至6月21日止，上櫃股票日均值為645.71億元，興櫃一般板股票日均值為31.77億元，其中當沖成交金額占市場比重為47.72%，當沖成交日均值為315億元。

若以111年5月資料來看，當沖成交金額占市場成交金額比重為51.70%，與111年4月的48.08%相較，增加3.62%；111年5月當沖成交日均值為312.98億元，與111年4月的314.3億元，減少0.42%。

在上櫃認購(售)權證方面，截至6月21日止，上櫃權證發行檔數計5420檔，日平均成交金額計5.1億元，權證成交金額占全市場比率達0.77%；統計至111年5月底止，上櫃權證發行檔數計4782檔，與去年同期的4,153檔相較，增加15.14%；日平均成交金額計5.15億元，與去年同期的7.45億元相較，減少31%；權證成交金額占全市場比率為0.78%，較去年同期的0.97%，減少0.19%。