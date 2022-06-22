黑心快篩透過食藥署緊急使用授權(EUA)進入台灣市場，國民黨立委今指出，本該由學者專家負責的EUA審核，是交由食藥署臨時人員處理；由於臨時人員1年1聘，續聘關鍵在於是否「圓滿達成老闆指示」，因此，食藥署署長吳秀梅「是怎麼要臨時人員配合辦理」，才放水讓黑心快篩通過EUA，吳秀梅必須公布整個過程及名單。

國民黨立院黨團總召曾銘宗指出，EUA機制是用於面對突發公共衛生事件時，讓醫療產品，例如疫苗、快篩的研發與使用，在符合要件時，以專案方式跳過一般藥物的審查流程，盡快適用於大眾，以預防嚴重危及生命的問題。

曾銘宗說，EUA就是緊急核准的權力，也是公權力的直接介入，但這次的快篩EUA，竟然是由食藥署的臨時人員負責審查，請問正式的公務員在哪裡？未盡審查之責，傷害全民健康權，政治責任當然該由衛福部長陳時中接受，但現在找臨時人員審查EUA，法律責任又該由誰負責？他強調，監察院若再不啟動調查，面對這種自我放棄憲法權責的機關，國民黨對於明年度監院預算案將不排除罷審。

國民黨立委李德維指出，食藥署設有醫療器材諮議會，編制有25位專家學者，都是國內醫療界的各領域翹楚；同時，食藥署還有醫療器材安全評估諮議會，編制有15位委員，召集人還是台大醫院特聘教授林俊彬。假如EUA由專家學者把關，一定會有不一樣的結果，但吳秀梅卻運用利用機制讓臨時人員審核，請問如何保障品質？

國民黨立委鄭正鈐直言，依據食藥署臨時人員工作規則及管理要點，臨時人員是1年1聘，而年度工作合約屆滿前，會依照年度考核作為續約與否的依據。簡單說，臨時人員就是要「圓滿達成老闆指示」，如果不按照交代辦事，第2年就無法續聘；反之，只要完成老闆交代的工作，不只可續聘，還能記功嘉獎提高獎薪。

鄭正鈐強調，近期有35家業者快篩通過EUA，其中7家出現爭議，比例高達2成，其原因，恐怕就是食藥署找臨時人員來審查上百億的快篩。他也說，臨時人員的薪水雖然不差，但工作權沒有太多保障，碰到要審查動輒百億的快篩EUA，會不會也容易受到外界的誘惑，這是令人非常質疑的事。

李德維說，有關食藥署為何把攸關民眾生命健康的快篩EUA交給臨時人員審查，整個審查機制、流程及人員名單，都必須盡快公開，以昭公信，不能先是草草了事，出了事又不負責，只會推給廠商。