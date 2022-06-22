人民幣兌美元中間價22日報6.7109，較21日下調258基點，降幅為0.39％。
另外，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，22日在公開市場開展人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2.1％。這是人行連續第49日將逆回購規模定在百億元，今日並繼續完全對沖到期。
根據路透統計，公開市場本周共有500億元逆回購到期，週一至週五每日各100億元。
人民幣兌美元中間價22日報6.7109，較21日下調258基點，降幅為0.39％。
另外，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，22日在公開市場開展人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2.1％。這是人行連續第49日將逆回購規模定在百億元，今日並繼續完全對沖到期。
根據路透統計，公開市場本周共有500億元逆回購到期，週一至週五每日各100億元。
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