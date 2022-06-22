環保署22日表示，鑑於揮發性有機物為臭氧與細懸浮微粒的前驅物，且為異味污染的主因之一，部分揮發性有機物亦為有害空氣污染物，長期暴露會對人體健康造成影響，為鼓勵膠帶業採用水性製程及強化整體揮發性有機物管制，環保署22日修正發布「膠帶製造業揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」，從7月1日施行，預估1年可減少排放揮發性有機物523公噸，相當於減少1座煉油廠揮發性有機物平均排放量（821公噸）的6成。

環保署說，本標準以鼓勵源頭減量、加強集氣收集與加嚴排放標準為修正之三大重點，包括：一、增訂膠帶業者採用水性或無溶劑製程者，檢具佐證資料由地方主管機關認可後排除納管外，為更加明確管制揮發性有機物用量，納入原（物）料之揮發性有機物成分含量為管制門檻之考量，業者如揮發性有機物原（物）料年用量低於25公噸亦排除管制；二、統一集氣設施規範並加強廢氣之有效收集，另規範儲槽儲存之原（物）料屬列舉之種類，應裝設密閉集氣設施連通至污染防制設備處理；三、加嚴防制設備之處理效率及單一排放管道排放量，以強化揮發性有機物之排放管制。

環保署強調，本標準除直接排除納管水性及無溶劑製程外，因應集氣設施及排放標準加嚴，亦給予既存製程適當之緩衝改善期限，期藉由本次修法強化揮發性有機物管制，達成產業發展平衡共利目標。