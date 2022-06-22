近日美國醞釀取消部分對中國加徵關稅，但根據路透引述知情人士指出，雖然美國總統拜登正在考慮削減部分對華關稅以遏制美國國內通膨，但在下周的G7峰會之前不太可能就此做出相關決定。

另據彭博社消息，美國國家安全顧問沙利文稍早透露，拜登計畫在G7峰會上宣佈啟動一項「全球基礎設施倡議」，目的在於聯合G7夥伴在全球各個基建領域共投資數千億美元，並以此作為「對抗中國」的策略和拜登政府的標誌性外交政策。

消息人士透露，白宮官員已在17日與拜登討論如何處理減少前總統川普對中國產品加徵關稅的問題，包括大幅削減對華關稅的方案，但當時並未作出決定。而拜登顧問也正研究川普時代對數千億美元中國商品加徵關稅，認為其中許多加征關稅的決定缺乏戰略價值。

拜登則傾向於在關稅問題上迅速採取行動，並希望在11月8日國會中期選舉之前利用一切手段，來為國內通膨導致的物價飆升降溫。

此外，前美國駐新加坡大使大衛‧阿德爾曼20日接受CNBC節目採訪時表示，削減對華關稅一段時間之後，將使美國的通膨下降1％，並恢復人們對經濟的信心。他說「通膨將是美國11月中期選舉的頭號議題」，雖然拜登控制通膨能力有限，但是工具箱裡還有一件工具，就是削減對華關稅，降低這些關稅對美國經濟和民眾造成的壓力。

但《紐約時報》也在14日報導中指出，美國5月通貨膨脹率已經飆升至8.6％，認為即便拜登政府實施任何削減對華關稅的行動，都不太可能大幅降低這個數字。