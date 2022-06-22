據基督教芥菜種會調查，服務的弱勢高三應屆畢業生僅有76％有升學意願，意願每4名弱勢兒少就有1位不願升學，相較教育部最新公布86％應屆高三畢畢業生繼續升學率明顯較低，芥菜種會表示，弱勢家庭中多數經濟壓力大，甚至往往整個家庭收入比基本工資還低，也是這些弱勢兒少不願升學的主因。

據芥菜種會「兒童認養社會影響力」報告調查指出，2011至2020年新開案的認養童家庭中，單親及隔代教養平均近7成，近2年則維持在6成5；近7成的家庭月收入不到2萬5000元、低於基本工資2萬5250元，其中還有約半數不具低收入戶或中低收入戶身份。

據統計，目前芥菜種會共認養4914名弱勢兒少，芥菜種會認養部主任游婷婷表示，隨著近年高教普及化等因素，大學學歷已成為工作的基本門檻，但調查的高三應屆畢業生卻有近25％沒有升學意願，希望脫離家庭或協助家計，多數高中畢業後選擇日薪學徒、服務業等低門檻的工作。

認養芥菜種會弱勢兒少已經7年的「符姐姐」表示，有人可以無條件支持弱勢兒少十分重要，而且在認養的過程中不斷收到弱勢兒少的手寫信，反而成了支持她的力量，呼籲更多人一起響應認養。

芥菜種會提及，而近2年停止認養的認養人中有46％為受到疫情、俄烏戰事及全球通膨等壓力無法繼認養，使芥菜種會在服務上面臨很大的挑戰，呼籲更多人協助弱勢兒少脫離貧窮循環，並給予更多支持與陪伴，邀請大家一起用愛接力。捐款可洽基督教芥菜種會官網。