「金廈大橋」議題持續發燒，引起藍綠白陣營激烈交鋒。金門縣長楊鎮浯今天表示，興建金廈大橋是大多數金門人共同的願望，各方的正、反看法都可在推動過程中納入討論。最重要的是它攸關未來金門的發展，若因有一些不同的想法和疑慮，就不去面對這個議題，並非適宜的作法和和態度。

楊鎮浯今早參加胡璉將軍逝世45周年追思祭典，接受媒體聯訪時還原日前與柯文哲市長對談。他表示，當天他們在地圖前談到金門與周邊的地緣關係，以及金門做為一座島嶼，它的發展一定跟交通動線的打通有密不可分的關係，當時他特別和柯市長介紹了金門近幾年聯外交通以及將來可能的發展，其中就包含了金廈大橋。

楊鎮浯強調，金廈大橋是大多數金門人共同的意願，也是他當天跟柯市長對談的重點之一，縣府和大多數金門鄉親的態度都是非常明確的，就是「金廈大橋」必須要擺到日程上積極的面對和推動。

楊鎮浯也表示，至於各界的疑慮，他覺得不是說不重要，而是都可以在推動的過程中來面對與討論，而不是因為有一些不同的想法跟疑慮，就不去面對這個議題，「因為對外交通的聯通包含金廈大橋在內，都是金門發展所必需的。」

針對這個發燒議題，當地民眾普遍認為，包括馬英九、蔡英文總統在內都說這座大橋可以討論和評估，如今柯文哲隨他們開口也談一下，馬上遭到綠營圍攻，讓金門未來發展可寄望的議題一下失焦，對金門來說很不公平，有心人刻意政治化的操作，並無助於議題的討論和溝通，企圖讓議題胎死腹中，更讓人痛心和失望。