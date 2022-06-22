鄭男在東港大鵬灣酒駕翻車，遭逮後辯稱閃野狗自撞。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

鄭男在東港大鵬灣酒駕翻車，遭逮後辯稱閃野狗自撞。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東20歲鄭姓男子20日酒後駕車行經東港大鵬灣環灣道路時，因酒駕失控撞上護欄，整台車四腳朝天翻覆在路中央，鄭男當下無生命危險卻嚇得棄車逃逸，5小時後警方找上門，鄭還辯稱是為閃野狗才翻車，但瞬間被高達0.31的酒測值打臉，訊後依公共危險罪嫌函送。

警方指出，20日半夜2時30分許，有民眾向東港派出所報案稱，大鵬灣環灣道路上有輛小客車翻覆橫躺在道路中間，警方獲報立即趕往現場，除擺放三角錐管制現場外，也擔心是否有行車糾紛或酒後駕車等情事，於是馬上調閱路口監視器並以車追人。

約5小時後，警方順利找到肇事的鄭男，鄭向警方表示，他行經大鵬灣環灣道路時，因看到野狗才會失控自撞右側護欄導致車輛翻覆，但警方對鄭實施酒測後，發現他的酒測值高達0.31MG／L，明顯超過法定標準值，雖然鄭又解釋是自撞後才返家飲酒，但警方不採信，訊後仍依公共危險罪嫌函送。