「喜劇天王」周星馳（星爺）今(22日)過60歲大壽，今凌晨一到整點，有「最受寵星女郎」之稱的林允就踩點向老闆周星馳發文慶生，可見師徒之間關係依舊密不可分。而大陸媒體為了慶祝周星馳生日，舉辦了「人人都愛周星馳」系列直播，邀來曾和周星馳合作過的演員和導演大爆星爺真面目，導演盧正雨更透露，星爺私下沉默寡言，但只要遇到「對頻」的人就會大開話匣子。

周星馳過去曾和朱茵、莫文蔚等人傳出緋聞，但隨著女方嫁人不了了之，去年網上驚傳周星馳和17歲落選港姐張曉祺（Ukei）過從甚密，還邀女方及一群人坐遊艇，但周星馳隨後否認，強調跟張曉祺完全不熟，在船上時張曉祺確實有來找他聊天，然而他沒多做理會，更發律師函警告張曉祺應遵守協議，不得上傳當天在船上的照片。

林允一到凌晨12時就發文祝周星馳生日快樂。（圖／翻攝自林允Jelly微博）

近日，大陸媒體《娛理》為了慶祝周星馳生日，設計了一連串的直播活動，找來跟周星馳相熟的幕前幕後人員直播聊周星馳不為人知一面，曾演出《新喜劇之王》的女星鄂靖文說周星馳鏡頭前後完全是兩個人，私下的星爺不搞笑，為人溫和斯文，她還發現星爺私下很有赤子之心，平時愛咬棒棒糖，而且跟星爺工作最棒一點就是不用擔心伙食，他都會安排好吃的東西，讓劇組總有美食可以享受。

導演盧正雨、女星鄂靖文分享周星馳的真面目。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

導演盧正雨則說，星爺私下就是個普通人，雖然話說得不多，「重要的是你得是和他『同頻』的人，就會『不言而喻』，他就會跟你多說點，如果不是同一類人，他就不會跟你多說話」，像是他如果知道你也喜歡吃棒棒糖，就會叫你一起來吃，中秋節還會發給大家月餅，工作時很可靠，「有時候你以為他快要發火，但是他又格外變得有耐心，反覆一直教，教一個多小時都沒問題」。