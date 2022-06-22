電價審議會將於27日舉行，媒體報導可能漲用電大戶、豪宅至少8%；經濟部今天表示，將綜合考量國際燃料價格走勢、台電與中油財務狀況與物價影響，「最重要是注意電價議題對民生物價的可能影響」，將在審議會討論定案。

國內電價自2018年4月國際能源價格大漲而調漲3%後，隨後截至去年已連7凍漲，未料今年3月遇俄烏戰爭推升燃料價格暴漲，無法判定是短期干擾或長期趨勢，電價審議會罕見「暫未決議」，留待6月27日再議。

眼看國際燃料價格持續上攀，台電、中油財務狀況岌岌可危，調漲電價壓力遽增，但國內疫情正處於高原期，加上通膨未爆彈，電價是否終結連續凍漲，受外界關注。

媒體今天報導，因國際燃料仍居高不下，本次電價審議可能打破4年凍漲格局，估計將至少漲8%，也是電價公式上路以來，首次突破3%天花板；因目前補貼工業較多，本次可能僅漲大戶及豪宅等，一般民眾不受影響。

對此，經濟部表示，電價的調整由官方、產業、學界共同組成的電價審議會決定，由於上半年審議會考量國際燃料短期變動大等因素，暫時未作決議，將待下次會議再做決定，目前能源局正在邀約審議委員會議時間，暫定27日召開會議。

至於相關考量因素，經濟部指出，除考量目前國際燃料價格及後續走勢預測外，也會綜合檢視台電及中油公司為承擔物價穩定任務的財務情況，最重要則是注意電價議題對民生物價的可能影響。相關方案將由審議會機制決定，並在會後召開記者會向民眾說明。（編輯：潘羿菁）1110622