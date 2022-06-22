基隆市屋齡超過30年房屋占了全市6成，基隆市政府為持續推動都市更新，將於6月25、26日舉辦「自主更新培訓實務專班─都市更新會務推動共識營」，讓民眾更了解都更的推動角色與權利義務。基隆市都發處強調，基隆都更型態與六都不同，更需要居民的參與及共識。

基隆市政府都市發展處科長宋豐荃表示，目前基隆市全市包括核定中與已核定的都更案件有8件，雖然看似件數不多，但實際上已是全台除六都外第三多的縣市。主要在於六都以外，都更的型態並不一樣。

宋豐荃表示，六都大多以建商主導、住戶配合為主，這種型態的都更，大多是拆除舊有房屋重建，住戶除需要在施工期間移居外，通常不用付出成本。但六都以外的都更，建商主動介入的機率不高；以基隆來說，都更型態便以居民自辦都更為主。

宋豐荃說明，基隆市自105年起成立都市更新自主更新輔導團，陸續輔導聯宏社區、復興國宅、安樂一期國宅等5處社區，並由社區居民成立更新會組織，推動自主更新。雖然市府積極推動都更，仍需由居民努力整合溝通都市更新意願，更需要全體居民的參與及討論凝聚共識。

都發處這次推動的共識營，由專業建築師、估價師授課，並以聯宏社區為例分組模擬演練，讓參與的民眾能夠藉此了解都市更新推動過程中需要面對的課題，屋主如何參與更新會的運作，一起推動都市更新。

宋豐荃進一步說明，推動都更需要居民的整合與溝通，才能有效地達成目標。民眾若有關於都市更新法令的疑問，可以撥打民眾諮詢專線：(02) 7752-7920，將有專人為民眾解惑。