雄獅旅遊今年取得交通部台鐵局兩鐵列車經營權，獨家推出兩鐵旅遊列車遊程，運用台灣環島鐵路及自行車王國的優勢，設計「鐵道x鐵馬」特色套裝遊程，並安排6人領騎團、專業維修技師隨團、頂級公路車配備及入住自行車友善飯店，帶旅客深入全台鄉鎮秘境，首波推出花東3日行及7日環島遊，首團預計9月9日出發。

據統計，全球碳排放有8％來自旅遊業，其中又以交通佔排放量最大宗，隨著環保意識抬頭，低碳旅遊儼然成為旅遊業未來趨勢。

雄獅推出兩鐵旅遊列車遊程，運用火車與巴士接駁方式串起多個台鐵車站，替單車族省去查找單車運送特定班次的困擾。列車上規劃專屬置車架，人車同行不需自備攜車袋，在搭車過程中就能隨時注意單車避免損傷。

住宿方面，雄獅結合主打環保標章旅館認證的福容大飯店，館內特別提供單車維修站、專屬停放空間等單車友善措施，帶著愛車旅遊沒煩惱。

雄獅也提供優於市場規格的旅遊服務，除了行李接送、保母車、補給品等基本配備，環島團還將安排至少6人組成的專業領騎團隊，負責帶路嚮導、安全維護與沿途導覽講解，以及隨團專業技師處理緊急狀況，更提供價值3萬8000元台灣雲豹頂級鉻鉬鋼平把公路車騎乘，另贈送兩鐵水壺、兩鐵騎乘證書，指定行程還可拿到兩鐵專屬車衣。

雄獅表示，兩鐵旅遊列車不僅是單車族出遊首選，也適合一家大小同遊共騎，首波主打3日花東行程及7日環島遊，並特別設計3種團型，分別為每日平均騎行約45公里的「單車團」、結合大巴接駁的「休閒團」，以及想享受追風快感，卻擔心體力不足的親子旅客也有「電輔車團」可供選擇。