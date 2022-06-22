身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，日前走訪金門拋出興建「金廈大橋」的主張，引發「國安防線破口」爭論。民眾黨立委蔡壁如今天表示，目前金門實際駐紮軍人僅約2000多人，沒有「國安防線」可言，唯有拋棄意識型態的統獨爭議，讓金門成為「民主示範島」，才能真正達成「和平中立」的新核心價值。

蔡壁如指出，實際走訪金門，金門人要的是和平繁榮，而廈門人則是十分響往台灣的民主自由，若能透過「金廈大橋」讓金門成為「和平示範島」，可以是一個讓民眾討論的議題。

事實上，開放金門小三通，是蔡英文在陸委會時期就已經提出、民進黨在陳水扁執政時也已經說要「金馬撤軍」，金馬非軍事化，是民進黨執政時期就已經在做的事。

蔡壁如說，因為民進黨的政策，現在登記在籍的金門駐軍有6000人，真正駐在金門的軍人只有3000多人，加上目前國軍的福利很好，還有周休二日，所以，實際在金門駐紮的軍人，約只有2000多人，這樣的兵力配置，金門的「戰略地位」早已不復當年，更沒有「國安防線」可言。

從務實面來看，在民進黨執政下，金門已經變成一座「非軍事化的和平島」，既然金馬非軍事化是民進黨的政策，就應該更要有經濟發展的空間。目前的金門，民生和經濟幾乎都仰賴廈門；廈門人則是對台灣的民主自由非常響往。多數金門人都希望能有一座金廈大橋，可以促進金門的經濟繁榮。

蔡壁如認為，只有拋棄意識型態的統獨爭議，讓金門成為「民主示範島」，才能真正達成「和平中立」的新核心價值。