中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls」成員巫苡萱，擁有天使臉孔、魔鬼身材，在場邊相當耀眼，因此被封為「啦啦隊女神」，IG吸引超過78萬人追蹤。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，近日擔任女人我最大的特別來賓，現場試穿多款式的比基尼，讓粉絲直呼好辣。

藝人王思佳和巫苡萱在《女人我最大》的玩美研究室單元，特別整理夏日最強泳裝的挑選指南，介紹五大身形適合的泳裝，開頭王思佳問巫苡萱穿泳裝最在乎哪裡，巫苡萱甜回「會很注意腰間的肉肉」，但巫苡萱身材管理非常好，腰間看起來幾乎沒有贅肉，讓王思佳誇讚整體比例很漂亮。

第一套爆乳集中款泳裝，造型設計高彩度的滿版印花，在視覺上會有放大美胸的效果，雙線肩帶讓脖子比較不會有負擔，巫苡萱一穿出場就引起尖叫，豐滿上圍搭配甜美笑容，讓觀眾一秒置身在海邊的感覺。第二套橘色大胸女孩款，巫苡萱上圍本來就豐滿，泳衣包覆過後事業線更加明顯，讓王思佳誇「事業線感覺一路快要到下巴」。

第三套修飾臀部，巫苡萱大秀蜜桃臀，泳衣設計讓屁股看起來更翹挺，許多網友看了鼻血狂噴。王思佳繼續建議有沒有修飾腰型的泳衣讓巫苡萱換上，巫苡萱換上一套紅色的高開衩泳裝，側面腰間鏤空做成編織設計，整體造型非常性感，讓曲線會看起來有S型的感覺。最後一套巫苡萱換上黑色泳裝，泳裝上中空露出雪乳，中段大挖空露出兩側小蠻腰，下又大開高衩，讓粉絲們直呼辣到不行。