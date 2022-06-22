5月中旬網傳台東肉品市場員工快篩陽被要求上班，雖已澄清絕非事實，但仍令許多消費者不敢到中央市場買菜，營業額狂掉5到7成，攤商苦不堪言，台東市長張國洲今天早上到市場買菜，以行動刺激買氣，並強調中央市場已落實防疫工作，請民眾安心。

台東中央市場過去上午時段都是人潮滿滿、人聲鼎沸，但是約從端午節的前兩周開始，進入菜市場的消費者變得稀稀落落，近1個月買氣直直落，攤商一片哀嚎。

洪姓肉販無奈地說，以前都賣到中午，現在因為客人少，9點多就準備收攤，進到市場的民眾也都快步走過，營業額銳減7成；李姓菜販說，受疫情影響，民眾到公共場所意願降低，人潮差很多，尤其是生鮮、熟食類，營業額少了4、5成，只好減少進貨量。

台東市長張國洲今天透過買菜實際行動提振市場買氣，也聆聽攤商心聲，他說，由於在端午節前2周左右，肉品市場有員工確診，導致市場內豬肉攤商無肉可賣而休息，不料卻被坊間「誤傳」中央市場有不少攤商確診，造成市場購買人潮銳減。

張國洲表示，市場管理所在每周一上午及每周五下午進行市場環境消毒，管理員也會不斷提醒攤商做好防疫措施，口罩戴好戴滿，自已攤位的使用區域也要記得清洗消毒作業，請消費者安心購物。