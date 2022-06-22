大陸因檢出禁藥暫停台灣石斑魚進口，蔡英文總統今天表示，在國際經貿往來過程中，食品出口和銷售有時會遭受政治因素介入，阻礙商品流通及貿易正常的進行，就像台灣的石斑魚被片面暫停輸入中國。她也相信，在民主盟友的互助之下，可以克服一切的挑戰。

蔡英文今天上午出席在南港展覽館舉行的「台北國際食品展開幕典禮」，她在致詞時表示，去年，台北國際食品系列展不僅克服疫情的困難在年底開展，更吸引超過1萬5000人次的參觀，今天的開幕典禮能夠順利舉辦，也代表了台灣持續落實防疫，也要一步步穩健走向疫後的正常生活。

這次除了有食品展，還有食品加工機械展、以及飯店跟餐飲設備用具等展覽，她感謝業界朋友的參與，一起來為台灣的產業激發更多的創新的能量，開拓更多的商機。

蔡英文指出，這一場展覽是亞洲最具規模之一的食品平台，也可以說是文化交流的平台，每一個國家的食品不僅可以呈現自身的文化特色，也能傳遞溫暖的人情味，當國際友人來到台灣訪問，我們也會請遠到而來的朋友，品嚐台灣的美食像是珍珠、奶茶、小籠包，都非常受到好評。

她認為，也因為食品是一個國家重要外銷產品，過去以來，我們也看到在國際經貿的往來過程中，食品的出口和銷售有時候也會遭受政治因素的介入，阻礙商品的流通以及貿易正常的進行。就像近來，台灣的石斑魚被片面暫停輸入中國，就是這樣的例子。

蔡英文強調，也在這個時候，我們看到許多跟台灣共享民主價值的國際夥伴，站出來支持台灣漁民，像是日本福島漁產養殖業者說，透過吃民主的魚來聲援台灣，也表達將協助台灣的石斑魚進口日本，「這份全力相挺的情誼，讓我們很感動」。

她相信，在民主盟友的互助之下，可以克服一切的挑戰，例如去年有一批立陶宛蘭姆酒，因為遭到中國政治干預，無法順利銷售，我們台酒公司購買下來，並且在台灣推廣銷售，結果非常的搶手，也提升立陶宛產品在台灣的知名度，現在立陶宛的啤酒和巧克力在台灣也都受到非常大的歡迎。

她告訴大家，今天這場盛會所呈現的有許多我們民主盟友的優良產品。除了台灣、我們的友邦與我們的好夥伴，像是日本、美國及歐洲國家共襄盛舉，包括立陶宛也再度參與今年展覽，這些來自四大洲一共23國的特色美味全部都是民主好物，更是民主良品。

她邀請全國各地的民眾一起來支持這些產品，讓台灣跟民主盟友互助的力量更強大，共同開創了更多美好的成果。