今年是香港回歸中國25周年，籌備多年的香港故宮文化博物館今（22）日將舉行開館儀式，並於7月2日對大眾開放。據大陸央視報導，將在開幕展上亮相的是來自北京故宮博物院的超過900件文物，其中166件是一級文物的國寶級別，而絕大部分文物是首次在香港展出。

根據稍早香港故宮文化博物館方面近日透露，目前已有近七成藏品上架，預售門票已超過5萬張。

香港故宮文化博物館副館長王伊悠說明，其中有近50％都是國家一級文物，觀眾進來以後，可能最吸引人之一的就是河北定窯與北宋所產的孩兒枕，當時本就非常稀少，且是為皇家所制，不是在民間廣泛流傳，因此它更加珍貴。

據了解，開幕展將分7個展廳，文物展期從1個月到12個月不等。從文物保護角度出發，部分文物將輪換展出。例如古代書畫類紙質或絹本文物，對光照、溫濕度十分敏感，展期只有1到3個月，部分文物展品在此次展出後，要回到北京故宮休眠數年。