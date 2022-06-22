疫情嚴重衝擊就業市場！新北市勞工局統計，今年1至6月無薪假通報累計705家、4075人。為協助受疫情影響市民朋友度過難關，盡快找到理想工作，另外也為學生族開拓打工機會，新北市就業服務處從今天開始到6月底，舉辦4場徵才活動，共釋出約3600個工作機會。

就服處長林澤州表示，22日上午10時至下午2時，在蘆洲區仁愛市民活動中心舉辦徵才活動，邀請南亞電路板、燦坤、全家、欣葉等20家廠商共襄盛舉，提供超過900個工作機會，起薪上看4萬元。

接下來24日在新莊區公所，邀全球傳動、南亞科技、南亞塑膠、吉野家等22家廠商，提供超過1000個職缺，其中國外業務人員、軟體測試工程師、售後服務維修專員等職缺薪資上看4萬元。

28日在五股勞工活動中心，邀怡凡得、研騰科技、金色三麥等20家廠商，提供約1000個職缺，其中廠商開出機構工程師、電控工程師薪資5萬元延攬人才，另有外、內場計時人員時薪180元起提供有兼職需求民眾。

29日在新店區公所，邀請太平洋崇光百貨、南岩半導體、永光化學等22家廠商，提供約700個職缺，廠商開出技術工程師、特化研發工程師等職缺起薪上看4萬元。

林澤州補充，除現場徵才，有需求的民眾可至各就服站台詢問「安心即時上工」，協助公家單位辦理防疫。也歡迎企業和待業民眾透過「安穩僱用計畫」，凡經由就業服務站推介上工符合資格者，最高可獲得企業「僱用獎助」3萬元，勞工「就業獎勵津貼」2萬元。

就業服務處進一步補充，7月起至11月，新北將啟動下半年的「週週有徵才」，每週有辦理各式徵才活動，歡迎有就業需求的市民朋友踴躍參與。