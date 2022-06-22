大陸網約車霸主滴滴出行的復出之路傳出好消息，據南華早報引述消息人士報導，滴滴出行正在進行最後的整改，以解決網路安全問題。

報導指出，滴滴整改的重點是數據合規性，特別是要遵守關於隱私保護和應用程式用戶同意的多項新規，一旦達成官方監管標準，其應用程式可能很快就會恢復上架。

另據華爾街日報稍早前報導，大陸監管機構正在結束對滴滴和其他兩家公司的審查，並準備允許它們的應用程式重新進入境內應用商店，這表明大陸互聯網行業的壓力正在緩解。

滴滴自2021年6月30日至美國IPO後，掀起大陸官方對互聯網行業的整治風暴，滴滴並於6月10日自美股下市，轉往OTC粉單市場（Pink Sheets）交易。滴滴未來能否重振雄風，再度回到資本市場，取決於大陸高層是否願意網開一面，並放行其赴港上市。

滴滴美東時間10日結束在紐交所最後一個交易日，ADR當日收跌2.97％報2.29美元，這較當初14美元發行價大幅縮水83％，市值僅存111.16億美元。赴美IPO這11個多月來，滴滴ADR價位最高價18.01美元出現在掛牌交易首日，但在2022年5月曾一度跌至1.37美元的最低點。