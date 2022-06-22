櫃買中心22日表示，截至今年6月21日，國內可持續發展債券流通在外共計18檔，發行餘額達新台幣721.43億元；今年到6月21日，已發行6檔，發行總金額合計為新台幣151.06億元，包括兆豐銀行發行新台幣15億元、高盛金融公司發行1億美元、中華電信發行新台幣35億元、元大銀行發行新台幣20億元、法國興業銀行發行1.49億澳幣及0.98億澳幣，另有渣打銀行於6月17日取得可持續發展債券資格認可。