櫃買中心22日表示，永續發展債券申請發行案件持續熱絡，為促進我國永續金融的發展並配合主管機關推動「公司治理3.0」、「綠色金融行動方案2.0」及「資本市場藍圖」，今年櫃買中心持續將永續發展債券列為重要推動業務，今年至6月21日已有18檔永續發展債券上櫃掛牌，發行金額共計新台幣566.22億元，而流通在外發行檔數為103檔，發行餘額為新台幣3,139.18億元。

此外，今年到6月21日，尚有5家發行人永續發展債券已取得資格認可尚未掛牌，後續將陸續上櫃掛牌。

櫃買中心統計到6月21日，國內綠色債券流通在外共計76檔，發行餘額達新台幣2,236.78億元；今年到6月21日，已發行10檔，發行總金額合計為新台幣337.16億元，包括台積電公司發行新台幣115億元（3檔）、德意志銀行發行4.6億美元、法國巴黎銀行台北分行發行新台幣22億元（2檔）、世界先進發行10億元、永豐銀行發行20億元、北富銀發行10億元及台電發行32億元，另有德意志銀行、東方匯理銀行台北分行及台積電分別於3月15日、4月28日及6月16日取得綠色債券資格認可。