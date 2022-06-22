金控旗下研究機構指出，航運市場供需趨向平衡，運價欲大漲不易，壓抑長榮（2603）後市，儘管新增運能與燃油組合有利支撐獲利，惟後勢產業運價回檔，明年長約換約價將有下檔空間，終結二年來的正面觀點、降評「中立」，目標價由180元幾乎腰斬至109元。

法人指出，因供需吃緊減緩，農曆年以來SCFI運價指數連續下滑，第二季綜合運價指數季減13％，大陸6月解封以來主要航線美西線、美東線、歐洲線，平均運價分別月減3％、4％、1％。

需求方面，歐美終端庫存多已補足，且扣除汽油零售銷售額成長率，已降至疫情前低中個位數水準，後續拉貨動能趨緩；供給面則因美國供應鏈就業人數回升至疫情前水準，碼頭運作效率增，塞港船隻已自高峰100艘回落八成、至20艘，估計運能供給增加17％。

整體而言，大型研究機構認為，2020年下半年、2021年下半年傳統旺季運價飆漲20～40％的好光景難再重現，預期第三季航運傳統旺季到來時，運價僅緩步季增個位數幅度，漲勢不如預期；第四季相對淡季來臨，需求減少，預估運價雙位數季減。

長榮2022年長約占比增加，北美線長約占比自去年五成提升至七成、歐洲線長約占比自去年二成提升至三成，有利支撐單位運價，然第四季起，預估現貨價雙位數季減，將為年底登場的2023年歐洲線長約談判帶來壓力，且法人預期，2023年全球經濟成長放緩、市場新船運能供給增加、SCFI綜合運價指數年減三成，將使2023年上半年北美線長約履約面臨不確定性，新約價格恐有下檔風險，預期將使平均運價年減四成。