上任至今快5年的警政署長陳家欽，驚傳申請提前退休，震撼警界。目前外傳將由現任高雄市警察局長黃明昭接任，不過黃今上午強調目前尚未收到告知。

警大45期的陳家欽，47年次，2017年從高雄市警局長接任陳國恩成為警政署長，迄今4年9個月，是警政署長由警察擔任後，僅次於王卓鈞6年9個月後最久的任期，如今要提前退休消息也牽動警界人事。

目前傳出為現任高雄市警察局長黃明昭將接任警政署長一位，且30日就要舉行交接典禮，但今上午向黃明昭求證時，他不斷強調無此事，他說目前沒有收告知到也沒有被召見，說法是相當保守。

黃明昭為警大外事警察學系51期、警大犯罪防治研究所碩士，畢業後一路向上爬，曾任台北市警察局刑事警察大隊長、雲林縣和基隆市警察局局長、刑事警察局局長、以及內政部警政署警政委員，去年1月接下高雄市警察局長。如果黃明昭接任署長，那高雄市警察局長一位懸缺，傳有台南市警察局長方仰寧、航空警察局長鄭明忠，警政委員林炎田等都為可能人選。