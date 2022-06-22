由高雄市政府農業局主辦的「神農市集」，將在本週末（6月25日及6月26日）於凹子底森林公園盛大登場試辦，匯集在地優選小農，各式嚴選農特產品新鮮直送，還有互動式街藝演出、優選農特產品免費試吃、滿額集點送好禮，現場更邀請星級飯店名廚以小農食材親自示範料理，全新樣貌測試買氣及打造南台灣規模最大指標農特產品盛會！

高雄市政府農業局表示，神農市集自104年起舉辦已即將邁入第8年，今年擴大規模以本市優質小農為主，活動現場將可容納近百攤小農攤位共同展售，保證讓民眾購買到高品質、高CP值的優質農特產品。為了提供更舒適優質的購物環境，這次市集移師凹仔底森林公園內，還特地打造神農市集專屬文創展攤及風格手染布棚架，充滿濃濃夏日熱帶風情，讓人耳目一新。希望所有優質小農精心栽培耕種最新鮮、最安心，且擁有3章1Q的農特產品專業認證及追溯履歷的優質產品，透過嶄新的樣貌帶給市民朋友。