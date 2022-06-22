法國央行周二表示，由於能源價格衝擊，法國今年經濟成長將低於預期，而通膨率的攀升也會高於預期。

央行在季度展望中表示，預計今年經濟成長2.3%，2023年也放緩到1.2%，2024年則略升到1.7%。烏克蘭危機、能源價格飆漲，都讓前景更為黯淡和不確定。

而央行在三月時預測今年經濟成長3.4%、明年為2%，2024年為1.4%。

法國央行也估計，烏克蘭戰爭的爆發，將讓法國相當於在2022~2024年之間損失GDP的2個百分點。

另外，如果歐洲國家對於俄羅斯天然氣實施禁運，法國經濟今年可能僅成長1.5%，明年萎縮1.3%，2024年恢復到成長1.3%。

但是法國央行行長Francois Villeroy de Galhau對媒體表示，上述的情況「不太可能」發生，經濟活動依舊有韌性，家戶消費和商業投資正上升。

而儘管法國享有比歐元區其它國家較低的通膨，行長仍認為通膨太高，要等到明年初才會下降。行長說，不僅在能源領域，通膨也蔓延到其它領域，貨幣政策必須快點採取行動。

央行預計今年通膨率為5.6%，明年降至3.4%，2024年更會略低於歐洲央行的2%目標。

央行此前對通膨的預測為今年3.7%、明年1.9%、2024年1.7%。