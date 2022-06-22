台灣大道及港埠路等紅綠燈不亮造成交通大亂，清水警分局火速動員指揮疏導交通。（民眾提供）

台中市梧棲區、清水區、沙鹿區等地，今天上午10時50分傳出停電事故，影響逾4萬戶外，台灣大道及港埠路等紅綠燈不亮造成交通大亂，不少在地人在臉書社團發文哀號，台電台中區表示，經調查，因161kV高壓線路事故跳脫造成台中中沙變電所停電，由台中區處進行緊急轉供作業，已於11時全部復電作業。

多位網友於臉書社團《梧棲串起來》發文指出，「台中和平街停電了，但沒有收到通知，怎麼會這樣停電？」、「我的天啊！中和街現在停電，大家的家裡有電嗎？」，貼文引發網友回應，「紅綠燈都停了，路上交通有點亂」、「長春路這邊也沒電，好熱」、「怎麼會這麼多地方停電」、「拜託這種天氣停電，真的會熱死」等。

台電表示，整起事故因161kV高壓電線跳脫，造成中沙變電所停電，後續由台中區處進行緊急轉攻作業，於11時整完成全部復電，造成事故跳脫原因，目前還在調查中。

由於停電造成海線地區沙鹿、清水、梧棲大停電，重要的交通幹道如台灣大道、港埠路等號致號誌不亮，清水警分局梧棲所等，立馬動員進行交通疏導。