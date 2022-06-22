為避免關鍵技術受制於人，中國近年積極推進半導體產業的發展，連帶使相關產業掀起一波徵人熱潮。據了解，目前中國晶片專業人才缺口逾20萬人，在人才求過於供的情形下，大學應屆畢業生平均年薪可達60萬（人民幣，下同，約266萬台幣）。但業界也提醒，相關企業「搶人氛圍」充斥，逐漸出現「內卷化」（過度、惡性競爭），呼籲應透過產教融合，解決「人才荒」困境。

彭湃新聞報導，截至2021年大陸晶片設計企業已經超過2800家。而按《中國積體電路產業人才白皮書（2019-2020年版）》數據顯示，到2022年晶片專業人才缺口預計超20萬人；而2023年相關半導體產業鏈人才需求將達到76.65萬人左右。

人才解決方案公司翰德（Hudson）招聘業務中國區董事總經理宋倩指出，當下大陸半導體行業的人才流動「往往是一個蘿蔔N個坑」，只要人才願意動身，每個坑都可以出非常高的價格招人，薪資平均漲幅大約50％。行業薪酬不斷提升，晶片工程師身價上漲，應屆畢業生年薪可達五六十萬元。

大陸啟明創投合夥人葉冠泰稱，一個剛畢業的大學生年薪就可以到五六十萬，尤其是在幾個大廠爭奪的情況下，這種沒有任何經驗的剛畢業的大學生的薪資遠遠超過正常的市場規律，制約整個晶片市場的平衡，這個問題可能在三五年都不會容易地被解決。

宋倩表明，2022年領跑薪水漲幅榜的職位排名第一的是智慧汽車晶片和先進半導體晶片研發，漲幅逾50％；消費應用程式開發師、大資料科學家、商業智慧分析師漲幅超40％。「2022年通過跳槽漲薪最高的是晶片行業，漲幅50％，這是個保守數字，很多人會高過這個數字。」

半島體產業對於人才需求孔急，也帶動相關人才回流中國。在半導體產業工作約20年的張曉雷就直言，最明顯的感受是薪資待遇逐漸提高，「大陸的薪資待遇現在明顯要比新加坡和馬來西亞那邊高。」他認識的同業中百分之七八十的人選擇回到大陸發展；不管是職位還是薪資待遇都有很明顯提升。

不過，有業界專家也提醒，當前大陸晶片人才總量不足，半導體產業「搶人」氛圍充斥，企業招人困難，「花了大量錢在獵人頭費上。」通用智慧計算晶片初創企業此芯科技（上海）有限公司創始人孫文劍也稱，每一個公司幾乎都需要這樣的人，這就導致人才在目前環境下確確實實發生太多內卷。

多位業內人士表示，只有持續推進產教融合，產業底層人才可以快速培養。