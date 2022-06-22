大型研究機構降評航運指標股陽明（2603），強調市場供需趨向平衡，運價不容易出現大漲，同時獲利面臨低硫油大漲壓力，投資評等降為「中立」，推測合理股價下探106元。

金控旗下研究機構同步降評長榮與陽明，目標價各為109與106元、相差不大，22日早盤兩檔航運指標股最低雙雙打至102.5元，表現可說是「難兄難弟」。

投顧法人指出，零售銷售成長性受通膨壓抑，拉貨動能放緩；供給端因美西塞港船隻數減少，產業運能供給增加，供需持續走穩，預期過去兩年傳統旺季運價大幅飆漲的情況不易重演。

另一方面，低硫油6月以來漲幅高於高硫油，2022年前五個月平均價差26％，6月起平均價差升至75％，主要是因歐盟對俄羅斯禁令影響全球煉油產能。陽明燃油成本占總成本15％，其船隊中僅三成新船配備脫硫塔，得以採用較低價的高硫油，低硫油價格飆漲將使陽明用油成本增高。

此外，占成本近四成的內陸運輸、裝卸貨費用，將因通膨與薪資上漲增加。法人綜合考量以上營業成本壓力，調降第三季與2022年全年獲利預估。