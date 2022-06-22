網路家庭（8044）22日舉辦股東會，董事長詹宏志在營業報告書之後，用近一小時說明近期營運狀況。詹宏志坦承，網家近兩年繳出很不理想的經營成績，獲利太少，投資者缺乏信心，導致股價也很低迷，接下來網家將進行多項改造，同時更宣示，如果今年沒辦法讓集團獲利改善，「我會將把我的薪資變成0、執行長薪資變為2分之1」。

詹宏志說，近兩年來受到很大的挑戰，包括疫情帶來消費行為的改變，讓過去網家多年來建立的物流、倉儲系統都備受考驗，去年疫情讓出貨大延遲，也導致過去長期信賴網家的消費者因為失望而離去。

網路家庭今年第一季本業獲利衰退，營業利益年減99.2％，單季營業利益僅120萬、營益率0.01％。其中第一季B2C電商事業毛利年減6.8％、毛利率11.4％，較去年同期12.2％衰退。第一季B2C電商事業營業利益年減87.4％。

針對外界質疑網家高層酬金占集團獲利過高，詹宏志解釋，自己的酬勞沒有增加，收入都來自股息，近年來股息變少，「近年股息變少，我繳的稅也變少了」。

詹宏志說，早期一起創業的夥伴，在網家IPO的過程中都得到利益，但這些第一代的創業者都已經離開，新一代的經營團隊沒有股票，是這幾年集團想要改變的事情。因此後來網家也做了限制員工權利新股、股票信託、庫藏股等，希望成為留才、激勵人才的方法，這也是所得變化的原因。

根據公開資訊，執行長蔡凱文111年5月持股為99張、持股比例0.08％；詹宏志持股張數1,667張，持股比例1.30％。

不過詹宏志也表示，員工股票信託有閉鎖期，短期內不會得到利益，他坦承，真正的原因是「賺得不夠多，如果利潤能回復到過去水準，這樣的酬勞其實不多」。詹宏志在股東會上承諾，接下來將進行各項重組，包括電商、FinTech、賦能三大塊，若今年無法讓集團獲利改善，「我會把我的薪資變成0、執行長薪資變成2分之1」。