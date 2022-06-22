據大陸水利部方面21日晚間指出，當前珠江流域西江、北江水位持續上漲，預報北江22日可能發生特大洪水，同時西江4號洪水正在演進過程中，且6月27日到29日西江上游還將有強降雨，極有可能形成新一輪洪水過程，珠江流域防汛形勢複雜嚴峻緊迫。

據封面新聞引述大陸國家防總副總指揮、水利部部長李國英21日主持防汛專題會商，視訊連線廣東省人民政府、水利廳和水利部珠江水利委員會，分析研判珠江流域雨情、汛情、工情形勢，研究部署北江、西江洪水防禦工作。

李國英指出，珠江流域防汛形勢複雜嚴峻緊迫，要求西江要繼續科學精細調度幹支流水庫群的攔洪削峰錯峰，特別是精準調度大藤峽水利樞紐，用好每立方公尺庫容，堅決避免西江、北江洪峰遭遇，同時統籌考慮後期極可能出現的新一輪暴雨洪水，提前做好水庫調控應對準備。

而北江也要充分發揮流域防洪工程體系作用，聯合運用河道及堤防、水庫、蓄滯洪區，充分發揮上游支流樂昌峽、灣頭水庫攔蓄洪水作用。