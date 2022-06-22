大S（徐熙媛）去年結束和汪小菲的10年婚姻後，今年3月8日婦女節閃電宣布再婚，對象是她20多年前的韓國男友具俊曄，兩人繞了一圈修成正果，引來網友祝福。最近具俊曄上節目，首度公開和大S的正面結婚照，可見具俊曄穿黑色西裝露出微笑，擁著一旁燦笑的大S，甜蜜之情溢於言表。

大S今年3月時閃電認了再婚，引發軒然大波，隨後具俊曄就追愛到台灣和大S相聚，兩人見面後相當低調，僅被網友拍到過並肩在餐廳吃飯的背影照。最近具俊曄回到韓國參加劉在錫節目《劉QUIZ》，不僅趁機幫小姨子小S追星成功，請劉在錫錄影片向大、小S打招呼，更首度公開和太太的正面合照。

具俊曄先前只被網友拍到和大S背影。（圖／取自《theqoo》韓網）

具俊曄分享多張和大S合影。（圖／翻攝自유 퀴즈 온 더 튜브 Youtube）

人高馬大的具俊曄提到大S時數度流露出戀愛時的嬌羞神情，不僅在鏡頭前重現是如何透過視訊單膝下跪向大S求婚，還忍不住捶了一旁虧他的劉在錫，具俊曄更宣告，自己20年前和大S交往時就將對方視為妻子的模範，如果沒有遇到一樣程度好的人，自己是打算終生不婚的。

具俊曄和大S今年3月宣布結婚。（圖／中時資料照片）

具俊曄和大S無名指上都有婚戒刺青。（圖／翻攝自유 퀴즈 온 더 튜브 Youtube）

具俊曄分享，跟大S的重逢就像是命中注定一樣，他還保留著她的電話，而大S這20年過去也沒換電話號碼，而且具俊曄還記得當時大S給他的中文暱稱，打給大S的第一句話就是用中文說：「嗨，我是光頭」，如今他還是覺得閃婚決定做對了，兩人雖然歷經20多年未見，大S還是很有少女氣息，「現在還會像個少女一樣跑過來抱住我」，如今又首度公開兩人結婚照片及無名指上的婚戒刺青，勢必又掀起話題。