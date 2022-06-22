大陸北方相繼發生燃氣爆炸：山東泰安3死10傷、天津23傷。圖為天津現場。（新華社）

大陸北旱南澇，北方天乾物燥，山東泰安市、天津寶坻區21日上下午各發生一起燃氣爆炸案，山東泰安綠地公館一門頭房（緊鄰大馬路店面）因液化氣罐洩漏引發爆炸，迄共22日已造成3死10傷。同日下午16時45分許，天津市寶坻區北城東路與吳蘇路交口附近，因違規施工造成燃氣洩漏，引發燃爆事故，導致23人受傷，其中3人重度燒傷。

山東泰安市應急管理局網站22日發布《情況通報》，

6月21日上午，泰安市綠地公館一層的一門頭房因液化氣罐洩漏引發的爆炸事故，共造成13人受傷，民眾現場拍下視訊，一片狼藉，有人痛苦哀嚎。截至目前，共有3人因受傷嚴重、傷情惡化，經搶救無效死亡。其餘受傷人員正在接受進一步治療。目前，事故詳細原因正在調查中。泰安市已在全市範圍內部署開展沿街門店安全隱患全面排查整治工作。

而在同一天，據《天津日報》消息，6月21日16時45分許，寶坻區北城東路與吳蘇路交口附近發生燃氣爆燃事故。寶坻區北城東路與吳蘇路交口附近，因違規施工造成燃氣洩漏，引發燃爆事故，導致23人受傷。

其中3人重度燒傷，正在專業醫院全力救治；15 名輕微受傷人員在醫院觀察治療；5 名輕微受傷人員已出院。事故原因正在調查中。