沙鹿區10-51-4號道路新闢工程，今天正式開工，由市長盧秀燕、市議會副議長顏莉敏和各界，一起參加動土儀式。（陳世宗攝）

台中市政府建設局盤點沙鹿區早期已徵收未開闢計畫道路案件，並提報內政部「107至 111年生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)-沙鹿區盤查計畫」補助，「沙鹿區10-51-4號道路新闢工程」今天正式開工；由市長盧秀燕主持開工祈福典禮，期完工後提升用路環境品質，促進區域繁榮發展，實踐「富市台中，新好建設」。

盧秀燕表示，台中清水、沙鹿、梧棲海線地區有許多早期已徵收未開闢計畫道路，長期未開闢影響區域發展，中市府除持續籌編預算辦理計畫道路開闢，亦持續爭取中央經費補助，感謝內政部營建署支持協力加速地方建設發展。沙鹿區10-51-4號計畫道路開闢後，大幅改善地區原道路線型凌亂、路寬狹窄問題並整合地方區域路網。

建設局長陳大田說，沙鹿區生活圈盤查計畫共12案，總工程經費計1億1625萬元，自2018年推動以來已完工8案，3案施工中，本案為最後末件工程，預計今年全數完工執行，象徵重要里程碑。

建設局強調，「沙鹿區10-51-4號道路新闢工程」，道路長370公尺，寬10公尺，工程經費新台幣1950萬元(工程費1850萬及地上物補償費100萬元)。這條是地方長期關心建議開闢道路，開闢後將提升地方更安心的用路環境，同時也是這次沙鹿區盤查計畫中最後一件工程，中市府將持續加強海線地區建設，促進區域繁榮發展。

參加今天開工典禮有市議會副議長顏莉敏，及市議員陳廷秀服務處主任陳愉柔，和沙鹿區各里的里長、市政顧問等。