雲朗觀光集團表示，隨著國內疫情已見逐步趨緩跡象，配合6月祭出的「舉辦10天前可無條件退還全數訂金」措施奏效，帶動集團接單力道躍升5倍，使下半年婚宴市場能止跌回升，其中又以委託經營的「皇家薇庭」表現最亮眼，年營收有望突破2億元新高。

雲朗觀光集團旗下雲品(2748)表示，過去1年多來宴會廳的宴席與活動因防疫規範受人流控管、不得敬酒等諸多限制，但隨著疫苗施打率提高、目前本土確診案例逐步下降，使民眾防疫信心提升、不再恐慌，進一步開始辦理各種宴會工商活動。

據雲品觀察，民眾深怕疫情再起，加上各飯店釋出優惠利多，紛紛加速下訂宴會與辦理宴會速度，使北北桃地區的宴會廳已逐步恢復每周末均滿檔情況，除了今年底的尾牙，明年初的春酒均已預約滿檔，其中桃園皇家薇庭的訂單甚至已訂到明年12月。

雲品總經理丁原偉表示，近期推出的婚宴無條件取消政策，帶動全集團婚宴接單力道躍增5倍、共接單近百筆，其中桃園近2個月以來宴客接單速度未減，皇家薇庭年營收有望突破2億元，創委託經營2年來新高，由於消費人均餐價落在2000～2500元，未來仍持續有報復性宴客需求。

雲品指出，桃園縣市合併升格直轄市7年來人口增加22萬人、目前總數突破227萬人，生育率稱冠六都。加上台商回流投資項目占全國2成，可說是全台人口、產業及交通成長最快城市，消費爆發力已不容小覷。

看好桃園地區消費爆發力及宴客需求，雲品即日起全面更新「皇家薇庭」的喜宴、春酒與工商活動菜單，設計17套全新宴會菜色，將西式餐點比例提高至35％，使菜單選擇更多元，並邀請頤宮中餐廳主廚陳偉強進駐，推出米其林三星套餐，可望再帶動一波消費熱潮。

雲品表示，目前桃園地區宴會桌單價大多落在9900元至1萬8800元間，「皇家薇庭」全新菜單的桌單價將創地區新高，最高可至3萬6800元+10％，甚至可客製化客人所需的高價位菜色與餐價，將能符合桃園地區喜歡高價位又愛嘗鮮的消費型態。