德國紐倫堡嵌入式電子與工業電腦應用展(Embedded World)，美光科技(Nasdaq：MU)宣布擴大其嵌入式產品組合，並強化合作夥伴生態系統，為智慧邊緣複雜的記憶體和儲存需求提供強而有力的解決方案。美光目前已將全球最高容量的microSD卡「i400」正式向客戶送樣，該產品專為工業級影像監控而設計，採用美光首創的全球首款176層3D NAND，容量達到前所未有的1.5TB。

此外，美光工業商數(IQ)合作夥伴計畫也迎來全新成員，期許能藉此更全面地向工業市場提供高性能且堅固耐用的解決方案。美光亦宣布其以領先市場的1α(1-alpha)製程節點為基礎打造的LPDDR5記憶體，已取得首個國際標準化組織ISO26262汽車安全完整性等級ASIL D級認證。隨著次世代先進駕駛輔助系統(ADAS)對自主性和安全性的要求越來越高，這項認證再次為美光LPDDR5嚴格的功能安全性標準背書，使其能夠在智慧運輸系統的完全自動駕駛領域實現創新。

美光企業副總裁暨嵌入式業務事業部總經理Kris Baxter表示：「隨著終端裝置持續在公共安全、自駕交通工具以及製造營運等領域產生關鍵洞察，現今的智慧應用對延遲和品質的要求更不容妥協。美光最新的產品解決方案：專為影像監控而設計的i400 microSD卡和符合車用ASIL D級標準的LPDDR5，兼顧高性能及耐用性，將為企業釋放全新價值，推動智慧邊緣所需的快速創新。」

這些解決方案藉助專為工業應用打造的獨有功能，在智慧邊緣為企業客戶創造更多價值。消費級記憶體和儲存裝置可能在工業環境中發生故障，並導致關鍵數據遺失或操作中斷，但美光的i400和車用LPDDR5專為特殊用途量身訂做，加強其所需的使用壽命和可靠性，有助於在邊緣加速創新並創造更大的商業利益。

1.5TB大容量microSD卡可以在本機儲存四個月(120天)視訊監控影音，並允許使用者最佳化儲存在雲端的數據。超高容量將根除持續把數據上傳到雲端進行主儲存的需求(該過程往往消耗大量頻寬和營運費用)，那些希望減少昂貴頻寬成本的小型企業或遠端站點(如連線能力有限的貨船或石油鑽井平台)將可以轉為定期將數據上傳到雲端進行備份，平時則使用邊緣的i400儲存裝置。將主儲存移到邊緣可以在智慧型攝影機內實現即時的AI分析和更快的決策，這樣的反應速度對於關鍵執法、公共衛生和安全決策來說格外重要。

與市場上大多數消費級的記憶卡不同，i400專為影像監控環境而設計，具有以下特點如五年高品質24小時連續錄製、能夠同時處理4K影片錄製和每秒多達8個AI事件，如車牌或臉部識別等物體檢測和分類、故障前平均時間為200萬小時。美光正在向許多客戶提供i400的樣品，其中包括雲端管理型企業資安供應商Verkada。Verkada利用其智慧型攝影機為1.2萬多家組織提供安全保護服務，包含3家名列《財富》雜誌500強的企業。

美光獲得全球首個LPDDR5 ISO26262 ASIL D級認證，支援ADAS的汽車現在得要執行超過1億行程式碼，且每秒需進行數百兆次的運算，速度與資料中心不相上下。Gartner預測，全球工廠裝配車用記憶體市場將在2026年增長到近150億美元，相比去年的33億美元提高四倍，同時，汽車製造商必須遵守電子系統的嚴格功能安全標準。值得信賴的高性能記憶體對於可靠地支援安全關鍵應用程式(如主動車距控制巡航系統、車道偏離警告和盲點偵測)是必不可少的，它也是解鎖ADAS技術的關鍵，如自動代客泊車和車輛共乘、4D數位成像雷達和放雙手(hands-free)體驗，這些技術將為實現完全的5級自動駕駛奠定基礎。

為滿足這些需求，美光的車用LPDDR5記憶體現已通過知名的車用安全專家exida的認證，達到ISO26262所規定最嚴格的安全完整性等級ASIL D。此外，LPDDR5的高性能、高效率和低延遲也為次世代車用系統不斷增長的頻寬需求提供了空間。目前美光的LPDDR5有48和96 GB兩種容量正量產中，並具有以下特點如，獨有的晶片內建安全功能(on-chip safety)、數據存取速度增加高達50%、電源效率提高30%以上。