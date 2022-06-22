現年57歲美魔女楊繡惠，日前才在臉書突然認愛男星白雲，引爆話題討論，不久卻又宣布火速分手，隨後雙方大開直播稱只是開玩笑，還是做回朋友關係好，如今又被週刊爆出刻意與白雲組成CP，只是想做作幌子，而楊繡惠的心一直在男團成員「台一線」阿文身上，對此，楊繡惠得知狀況後氣炸：「誰爆料的有病嗎？」

根據《TVBS新聞網》報導，楊繡惠聽到報導指出自己戀上「台一線」成員「阿文」簡直氣炸，更直指對方身邊早有女朋友了，呼籲媒體記者要有職業道德才對，別亂害別人家起家庭革命，未經證實就胡亂報導，隨後開啟直播抱怨，被報導搞到正桃花都不來，都是菊花找上來她，改日要去拜月老不要亂幫她牽線。

談及這位「台一線」阿文，阿文入行多年辛苦，但因諸多因素事業始終未見起色，看在楊繡惠眼裡很是心疼，經常在工作上幫忙牽線，為他贏得諸多登台亮相機會，曾有人看見兩人錄影走在一起，還曾在臉書放閃「520」，曖昧的互動關係，也讓《鏡週刊》收到爆料指稱，之前與白雲公開放閃就是衝著阿文而來。

為此，阿文也向《TVBS新聞網》回應，雙方僅止於節目上的合作，更何況楊繡惠私下對任何人照顧有加，對他來說就是一位好姊姊。在得知週刊要報導當下，已和女友親自說明，因此並未受到報導影響，至於楊繡惠則也說明把阿文當自己弟弟看待，笑稱「我弄白雲給他生氣幹嘛？」。