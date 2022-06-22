坦德科技（6867）主要從事車用光學射出件，例如液晶顯示器用的導光板、膠框、車用LENS、車用照明組裝及相關模具之研發、生產及銷售等業務，終端客戶大多為全球市占率排行前幾名的歐美知名品牌車廠。坦德科技預計6月23日興櫃掛牌交易，成為車用顯示與導光式車燈光源模組之興櫃新軍。

坦德科技的產品聚焦於附加價值高之車用光學領域產品，主要分兩大產品線汽車顯示器之導光板及照明車燈總成。就車用顯示器市場觀之，主力尺寸逐漸走向12～13吋，未來車載面板不僅要大尺寸，還要具備可彎曲的應用彈性，這些特點也將持續顯現在車用開發布局上，而坦德科技2021年出貨主力為8～12吋，但公司憑藉技術能力搶先市場布局，2019年已開發完成14.9吋與12.3吋大曲面導光板開發，且將為今年出貨主力產品，並已接獲顯示器導光板訂單已達到了31吋，因產品為曲面且為大尺寸，今年出貨量將有倍增效果，營收及毛利率亦可大幅走升。

另外，坦德科技近年投入車用LED車燈集光準直技術，開發車用照明車燈總成產品，已經成功研發出具有高LED使用效率及微小體積的光源專利架構，並於109年至111年取得「車用照明裝置」、「導光柱結構」及「車用信號燈具結構以及車用日行燈」等發明專利，亦已成為國內電動車新興勢力之首款電動巴士「E BUS」包含頭燈、尾燈、前輪廓燈、後輪廓燈與照地燈等整車車燈總成供應商，同時於今年成功取得國內知名品牌的汽車頭燈訂單；除了汽車市場之外，坦德科技集光式LED車燈光源模組技術，亦可應用於機車及自行車市場，已開發出多款新世代電動自行車的內崁式頭燈，並已獲得知名品牌電動自行車下一世代的電動自行車車燈訂單，電動巴士及自行車車燈，今年開始貢獻業績，上半年已小量出貨，下半年將放大量能。坦德科技今年在大尺寸導光板營收大幅拉升及車燈新事業產品貢獻下，啟動雙引擎推動業績及獲利成長。

坦德科技在去年鴻華先進MIH電動車平台發表中，以極細長的先進頭燈技術超出市場預期，領先其他大廠，已搶占有利位置，並於今年4月獲得鴻海與中國信託旗下創投基金「和順興」私募入股，成為鴻海集團架構電動車供應鏈後首家投資的對象，持有坦德28.57％股權，並成為第二大股東。坦德科技積極與鴻海旗下子公司合作，以坦德車用燈具的光學專利搭配鴻海組裝製造實力，積極爭取各車廠的車用照明訂單，也因鴻海與車廠的關係，可有效節省投入資源，最重要的即是擁有龐大的出海口，讓未來營運錦上添花。