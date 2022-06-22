大陸嗶哩嗶哩（B站）正在加速商業化腳步。近日B站首次上線了付費影片功能，並登上微博熱搜，具體付費視頻能有多少收益助力還有待觀察，但目前已經泛起爭議的水花。據了解，付費影片功能首次出現在UP主「勾手老大爺鄧肯」的影片《世界十大未解之謎》系列中，一共10集單獨售價30元（人民幣，下同）。

據第一財經報導，付費影片推出後，不少大陸網友在評論區表示售價偏高。對此，UP主回應稱，這次是一個全新的嘗試，包了電影院拍實景，還有燈光攝像團隊，投資挺大，希望經濟獨立、不差錢並真心喜歡UP主的人花錢購買，也希望大家量力而行。

但不少使用者仍對B站推出付費影片表示質疑，認為B站目前已有付費的會員、大會員制度，如今又出現「付費觀看」，那開會員的意義似乎不大。此外什麼樣的影片可以收費目前尚未看到標準。

稍早B站發佈2022年第1季財報，顯示單季淨虧損22.82億元，調整後淨虧損為16.5億元，虧損較去年同期擴大85％。再回顧過去3年，B站累計淨虧損已超111億元。

但在內容創作方面，2022年第1季，B站的月均活躍UP主數量達380萬，年增率75％，共有110萬創作者在B站獲得收入，年增90％。除了創作激勵計畫，B站也為UP主提供多樣商業化管道，包括直播、花火商業平台、UP主推薦廣告和用戶打賞等，未來付費影片也或成為重要變現的組成部分。