教育部舉辦「全國高級中等學校專業群科111年專題級創意製作競賽」結果日前揭曉，新北市三重商工、復興商工、淡水商工、樟樹國際實中、新北高工等5校參與，從全國決賽專題組158件及創意組150件脫穎而出，共17件作品獲5金1銅2銀9佳作獎項。

新北巿獲得全國第一名5件，得獎數量全國第一。三重商工國貿科老師林子卉指導學生陳冠妤、潘禹蓁、陳茵琪、許婷雅組合而成的女力團隊運用課程所學，設計行銷4.0企劃來解決高齡化小農的實體行銷困境，架設線上通路等相關宣傳，榮獲商業與管理群專題組全國第一。

三重商工另一組獲金獎團體，則由林家宇主任、汽車科老師羅仲修指導學生謝郁安、李威毅、林稚家、葉品逸、廖冠捷等人，考量交通安全而設計，以希望能夠減少車禍的發生為發想，設計出多功能智慧安全帽，在競賽中獲動力機械群專題組第一名。

復興商工由副校長陳效宗及美工科老師李南逸帶領的美三愛學生桂才文、朱泳誠、鄒瑋珊、林杰榆、鄭兆洋團隊榮獲設計群專題組的第一名，結合「元宇宙」概念及以數位載體空間意象導入未來建築，設計上關注聯合國永續發展目標及綠建築指標的綠能科技、再生能源、永續綠能建築，學生學習多元藝術科技鏈結跨領域的新興教育，締造當代設計藝術的新浪潮，充分體現新世代空間的期待與想像。

新北市教育局表示，新北技職學生運用自身專業，發揮無限創意解決生活問題，從地瓜行銷、交通安全、SDGs綠能科技、兒童議題等，展現新北技職軟實力。