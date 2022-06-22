醫師進行食道內視鏡黏膜下剝離術切除下來的腫瘤。（童醫院提供）

61歲的吳姓男患者，長達30多年有抽菸與喝酒習慣，在家人建議與自我保健意識下，多年來都定期到童綜合醫院高級健康檢查中心進行全身性健康檢查，今年照常到醫院進行健康檢查，經過電腦斷層掃描檢查後，發現上食道部位出現2x2公分的腫瘤病灶，轉由胃腸肝膽科劉博堃醫師診療。

經劉博堃醫師看診後安排切片檢查，確認患者罹患上食管原位鱗狀細胞癌，因為是早期食道癌，建議可進行食道內視鏡黏膜下剝離術，即早移除癌細胞避免日後惡化需開刀手術。患者接受食道內視鏡黏膜下剝離術後恢復良好，住院三天即出院返家休養，目前僅須定期回診追蹤。

胃腸肝膽科劉博堃醫師表示，食道癌早期通常沒有明顯症狀，也不會出現疼痛，所以常常無法自己察覺，等到出現症狀發現時都已到癌症晚期，所以定期進行健康檢查就很重要，能早期揪出腫瘤細胞早期進行治療。個案患者就是因為早期發現罹患食道癌，所以能進行食道內視鏡黏膜下剝離術，沒有身體外的手術傷口，清醒後即可下床活動，術後住院三天即返家休養。

劉博堃指出，食道內視鏡黏膜下剝離術，結合將內視鏡與內視鏡電刀經口伸入食道病灶處，逐層剝逐層剝開與分離正常黏膜組織以及癌症組織，就能將腫瘤完整切除，保留完整的食道結構，不僅能避免影響食道功能，且復發率也較低，效果等同傳統手術，但卻沒有傳統外科手術需要開胸切除食道的缺點。

食道癌與飲食習慣有關，其菸、酒、檳榔、含亞硝胺類的食物、熱湯熱茶與長期胃食道逆流，都是造成食道癌的危險因子。食道癌初期無明顯症狀，病人可能會感覺到喉嚨卡卡的痰清不乾淨，也可能長期咳嗽，但這類症狀很容易被認為是其他疾病而忽視，只有在腫瘤大小已經佔據了整個食道管腔的一半左右時，才會有吞嚥困難的症狀。

所以當發生症狀而進一步就醫診斷時，大多數為期已晚，且越晚發現罹癌則預後越差，並食道癌為胃腸道癌症中預後最不好的一種，與胃或腸癌比，存活率較差，因此食道癌可稱得上是沉默的殺手。

劉博堃呼籲，避免食道癌找上門，應戒除菸酒與檳榔等惡習，並保持清淡的飲食習慣，也切忌暴飲暴食；每年按時進行健康檢查，也能提高早期發現早期治療的機率，如果民眾長期感到腹部不適，或喉嚨有異狀，建議至胃腸肝膽科尋求專業醫師的檢查。