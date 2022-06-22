儘管美國21日大漲，但美指期卻走弱且跌幅也在擴大。因此，韓股22日開高走低，不僅回吐前一日漲點，同時再度失守2400重要關卡。目前，KOSPI在2,364.8點，跌48.24或2%。另外，韓元也走貶。

權值類股幾乎全面下跌，三星電子跌0.51%，SK海力士跌3.57%，電池大廠LG Energy Solution跌1.45%，三星生物製藥跌0.12%，化學大廠LG Chem也跌1.76%，至於現代汽車則持平。

韓元兌換一美元在1,295.8價位附近，韓元貶2.2元。