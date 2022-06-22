地球公民基金會22日到中鋼集團總部大樓前展開抗議快閃行動，他們透過黑色顏料在大樓外圍的地板留下滿滿「碳足跡」，訴求中鋼在淨零目標上有更進一步的作為。（洪浩軒攝）

地球公民基金會22日到中鋼集團總部大樓前展開抗議快閃行動，他們透過黑色顏料在大樓外圍的地板留下滿滿「碳足跡」，訴求中鋼在淨零目標上有更進一步的作為，過程中與中鋼大樓保全發生肢體衝突，所幸並未造成人員受傷。中鋼表示，已跨部門整合全公司減碳能量，並參與「高雄市產業淨零大聯盟」，達成2050年淨零碳排的目標。

地球公民基金會認為，高雄身為重工業之都，有80％以上碳排總量來自工業部門，而高雄碳排放量最大的就是中鋼集團，因此，特別選在中鋼集團總部大樓發起抗議快閃行動，透過黑色顏料留下「碳足跡」的方式，象徵中鋼在高雄製造大量碳排及空汙，訴求中鋼應在目前的淨零目標上，更進一步提出能同時達成「淨零、減汙、循環」的環境目標。

地球公民基金會環汙與能源倡議專員鄧宇佑指出，根據統計，高雄2020年碳排總量佔全國20％，而光是中鋼、中油、台塑工業、長春石化等4間名列「十大碳排企業」的碳排放量就佔了高雄總碳排約54％。其中，中鋼更是高雄碳排最大戶，碳排佔比超過約36％，對於高雄末來能不能達成淨零排放的目標，中鋼具有決定性的影響。

鄧宇佑認為，中鋼在邁向淨零排放的策略上，仍以尚未成熟的新技術包括綠氫煉鋼、CCUS（碳捕捉及封存）等作為未來主要的減碳手段，但在制度面及商業模式的减碳作為顯得有待加強。中鋼應訂出更積極的中期減碳目標，儘速檢討、實施内部碳定價制度，並帶領台灣鋼鐵產業鏈一同發展新的循環商業模式，為高雄做出更多減碳貢獻。

對此，中鋼回應，對應全球暖化與極端氣候的衝擊，中鋼公司致力推動低碳轉型，於2021年2月成立「中鋼節能減碳及碳中和推動小組」，由董事長翁朝棟親自擔任召集人，領導中鋼公司減碳方針，跨部門整合全公司減碳能量，並規劃如「高爐噴吹富氫氣體」、「轉爐增用廢鋼」等減碳策略。

中鋼也克服空間不足等重重困難，推動一、二階煉焦爐新設乾式淬火設備，預計於2025年正式上線，除減少粒狀物等空汙排放外，並預期將創造年減11萬7849噸二氧化碳當量的減碳成效，對空氣品質與減碳皆將有顯著貢獻。

中鋼指出，目前已經提出2050年達成碳中和為長期努力目標，並為務實達成減碳，設定2025年與2030年分別較基準年(2018年)減排7％與22％之短期與中期目標，此外，中鋼參與「高雄市產業淨零大聯盟」並擔任組長，配合市府以大帶小之方式，將中鋼執行碳盤查、碳足跡計算、碳中和路徑規畫等碳管理經驗，透過相關活動分享並與各產業相互交流，期能帶動整體產業共同努力，達成2050年淨零碳排之目標。