日本近期在台海議題上頻頻發言，北京清華大學國際關係學系教授劉江永表示，日本在涉及台灣及釣魚島問題上，積極利用中美戰略矛盾從中漁利，企圖誘使美國捲入台海戰火。他更直言，當前日本面臨的最大威脅並非來自外部環境，而是自身「國家戰略出軌」。

劉江永在大陸《環球時報》撰文指出，日前有媒體稱，日本首相岸田文雄不僅將於本月底出席北約峰會，還考慮在峰會期間舉行日本、韓國、澳大利亞、紐西蘭亞太四國領導人會談。最近一段時期以來日本政府在加強防衛投資、發展進攻性軍事能力以及干涉台海議題等方面走得越來越遠。

劉江永分析，當前日本面臨的最大威脅與其說來自外部安全環境，不如說是來自日本國家戰略出軌、國家發展模式轉型和自我預言的實現。「國家戰略出軌」主要是指，日本脫離戰後憲法下和平發展軌道，採取遠交近攻、與鄰為敵的軍事外交戰略。

他認為，日本對外戰略已脫離「在堅持日美同盟的同時謀求改善同中國關係」的傳統軌道，轉向利用「自由開放的印太」構想，以日美同盟為核心與更多國家建立準軍事聯盟，利用中美矛盾，突破戰後禁區，公開干預台海、東海、南海，在軍事上「呼籲各國共同鉗制中國」。

劉江永強調，在涉及台灣及釣魚島問題上，日本絕非只是追隨美國，而是積極利用中美戰略矛盾從中漁利。今年以來日本前首相安倍晉三多次宣稱「台灣有事就是日本有事，即日美同盟有事」，敦促美國改變對台模糊政策，企圖誘使美國捲入台海戰火。

他表明，在釣魚島問題上，日本更是主動拉攏美國協防，領跑帶節奏，意在促使美國在釣魚島主權歸屬問題上傾向日本一邊，迫使中方「知難而退」。美國當然不情願被日本帶節奏，但難免錯誤地陷入大國權力政治的霸權邏輯而難以自拔，並把日本作為制衡中國的最大幫手

劉江永分析，日本當前是想利用內外環境逐步將自己孵化為「能戰軍事大國」，以便最終減少對美國的戰略依賴。